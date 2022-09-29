貨物出入口持續下滑　商會指若推0+0　料明年經濟增長2.5%

本港機場抵港旅客的入境安排，日前已改為「0 + 3」，惟有聲音指力度欠奉，或影響周邊貿易。有商會今日（29日）指倘實施「0+0」免檢疫通關，明年本港經濟有望達到2.5%的溫和增長。而現時外圍環境亂象橫生，對經濟增長負面影響正在浮現，該商會預計香港的貨物出口貿易在今年餘下的數個月很可能會以較高單位數的幅度繼續下滑，坦言現時訂單疲弱，有廠家亦被比客戶取消訂單。

該商會預料今年下半年的實質GDP同比增速有望重回正區間，但受上半年負增長的拖累，今年全年經濟預計會在零增長線附近徘徊，預計香港的貨物出口貿易在今年餘下的幾個月很可能會以較高單位數的幅度繼續下滑。不過，倘若香港與內地之間陸路貨運受阻問題能及時改善，以及明年本港與海外的人員流動能全面復常並與內地實現一定程度的免檢疫通關，下年有望實現2.5%左右的溫和增長，而香港貨物出口應有望在明年稍後逐步回穩，預計下年將錄得輕微跌幅。

入境檢疫政策已放寬為0+3，但該商會希望盡快實現完全免檢疫入境政策，與海外地區看齊 。被問及預期政府「0+0」的推行時間表時，該商會強調「要睇疫情走勢」，又指推出「係遲早嘅問題」，又指即使明天推出「0+0」都有問題出現 ，因為有好多工作跟進，包括航空公司的運作復常等。該商會指通關問題「困擾咗咁多好多廠家」，希望增設500個商務名額。