今增4269確診　輸入佔245宗　多5患者離世

新冠肺炎惡疫未息，本港單日確診個案稍為回升。衞生署衞生防護中心公布，今日(29日)新增4,269宗確診個案，包括4,024宗本地及245宗輸入病例。醫管局則新增5宗確診病人離世，當中4人經公立醫院呈報，1人經殮房呈報。殮房個案為1名96歲女性，已接種3針疫苗，本身有長期病患，在上周六(24日)病亡。第5波疫情截至目前已累計9,940人病亡。

院舍方面，新增2間安老院舍及1間殘疾院舍出現個案。安老院舍方面，分別有2名院友及2名員工確診，47名院友及5名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫。殘疾院舍方面，則有1宗確診個案，9名院友需要檢疫。學校方面，共有373間學校呈報共498宗個案，涉及426名學生及72名職員；個案分別來自60間幼稚園幼兒中心、173間小學、135間中學、及5間特殊學校，有4校共4個班別需要停課7天。

變種病毒株的個案方面，根據衞生署公共衞生化驗服務處於本月20至26日收到的樣本中，懷疑是Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系的樣本，7天移動平均比例分別佔約3.5%及87.6%。