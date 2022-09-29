大埔觀塘等5區多處屋苑污水帶疫　政府派17萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，離島、觀塘、沙田、大埔及中西區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(29日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括離島區映灣園；觀塘區觀月．樺峯、遠景大廈、觀景閣、華麗樓、海景花園大廈、泰康樓、天星樓、僑業大廈及佳景樓；沙田區偉華中心、希爾頓中心、新城市廣場第三期、沙田中心、大南寮村、大輋村、大輋村－康沛豪苑、石古壟村、黃泥頭村、帝堡城及薈蕎；大埔區下田寮下、坑下莆、沙壩、放馬莆、社山村、新翠山莊、天賦海灣、海鑽．天賦海灣、溋玥．天賦海灣、朗濤、海日灣、海日灣 II、逸瓏灣 I - II 期、雲滙及嘉熙；中西區普慶坊附近一帶住宅。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。