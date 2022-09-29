以性交片勒索女子200萬　男子囚67個月上訴被拒受理

1名女子報稱被人用性交片段及裸照勒索200萬港元，2名涉案男子經審訊後，分別被裁定勒索及欺詐罪成，判囚73個月和67個月。其中刑期較輕的被告不服定罪上訴，高院上訴庭今（29日）開庭處理。法官薛偉成聽罷陳詞後，認為上訴人曾提及「陳冠希事件」，對事主構成威脅，案件沒有合理爭辯之處，拒絕批出上訴許可申請。

本案上訴申請人以代號「K.D.D.H.」作代表，控罪指他於2019年7月31日至2020年1月2日間，以恫嚇方式不當地要求女事主Ｘ交出200萬港元。他被判囚67個月。同案另一男被告「W.Y.L.M.」除被控勒索外，還面對1項欺詐罪。他就2罪判囚73個月。申請人今日沒有律師代表，自行陳詞時表示，法庭應只着重X的證供，而非他和W.Y.L.M.之間的來往。此外，原審法官沒有基礎證明當時有實際威脅，但法官就反駁指，申請人首個說法並無法理基礎，法庭可透過2人的往來，證明2人共同犯罪。而申請人曾向事主提及有機會流出親密片段，又談到陳冠希事件，認為構成威脅，因此駁回上訴許可申請。

本案案情顯示，2008年至2010年7月，W.Y.L.M.與X拍拖，2人拍下了親密片段，其後2人分手。至2019年8月，擁外國大學法律學位的申請人傳電郵給X，表示自己代表W.Y.L.M.，提出把有關親密片段交還X，但要X先繳交一筆款項，期間申請人更曾恐嚇會公開片段。Ｘ同年在高院取得禁制令，禁止流出X的性交片段和裸照。申請人卻又向她及其律師發電郵，雖表示會遵守命令，但提及或會出現意外情況。X最後答應付款200萬港元現金，並要求刪除所有片段。警方採取拘捕後，在W.Y.L.M.的儲存裝置中檢取了部分片段。

案件編號：CACC 253/2021