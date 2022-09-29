九龍城鼠患嚴重　區議員：老鼠爬到入屋　轟政府新方法無效

鼠患嚴重，嚴重影響公共衞生。九龍城區議會環境衞生及可持續發展委員會今日(29日)召開會議，有區議員直指區內滅鼠不理想，政府採用的新方法及新型捕鼠器成效存疑，鼠患對居民生活帶來困擾，令人心惶惶。政府則回覆指會在合適地點更廣泛應用T型鼠餌盒，但未有交代數字。

區議員林德成指有老鼠從喉管爬到住戶屋企，新方法都不如理想，需要繼續研究探討。他又指應實行清潔大行動，由民政處帶領食環署執行，強調其他區都有該類行動。區議員楊永杰質疑實驗計劃的新型捕鼠器效果如何，又稱後巷菜檔等變成老鼠的食物場所，部分地方很嚴重，如清潔後故態復萌都會變成老鼠覓食地方。楊永杰再質疑政府會否進一步研究，例如將老鼠籠放置於不同地方、放置叉燒等鼠餌，更促政府總結報告。

政府回應指7月起在全港設立19隊夜間防治鼠患流動隊，針對深夜時段老鼠出沒。政府又指，會在九龍城區更廣泛使用新式的T型鼠餌盒，但未交代確實數字，但強調捉到的數字比較多，並指可能傳統老鼠籠誘餌不夠吸引，又稱後巷清理會一直進行。

此外，會議上亦討論紅磡地區受野鴿群滋擾問題。楊永杰指要有效減少野鴿繁殖，林德成促附近加設閉路電視監視，批覆蓋位置很少，促擴大範圍面積。漁農自然護理署稱有派人視察，環境不佳的情況已去信有關部門跟進；平日有作出檢控，過去3個月發出82張定額罰款通知書，但較早前察覺有人洞悉到政府人員正前往檢控，即使派出便衣亦是如此。