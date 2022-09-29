補習老師涉4度非禮15歲女生　案件今日開審

補習教師涉嫌於去年1月至今年元旦日，4度在為相識數年的15歲女童在家補習時非禮對，包括拍大腿及伸手入褲觸摸臀部。他否認4項猥褻侵犯罪，案件今天（29日）在粉嶺裁判法院開審。

48歲被告吳慶龍，被控於2021年1月某天，在香港青衣翠怡花園某單位猥褻侵犯女童X，以及於2021年12月11日、12月31日及2022年1月1日，在香港新界荃灣愉景新城某單位猥褻侵犯X。承認事實指被告自2016年開始擔任X的補習老師，一直在X住所為她補習。而被告於警誡下則稱「嗰日同佢補習，只係用手拍佢膊頭」

控方今天在庭上播放X的錄影會面片段，X指今年1月1日被告於補習時無故拖住她的手，又在她答錯問題時，用手拍她大腿及一直將手放她大腿上。當日補習完結後，被告向X提出「我想抱一抱你」，X拒絕但被告沒有理會，並以「公主抱」形式抱起她。X指被告的左手壓住她左胸側，令她感到少許尷尬。及後被告又提出從她身後抱起她，她再拒絕但被告亦無理會將她抱起。其後，被告又提出在她身前抱起她，X再三拒絕被告都不理會，攬住她又要求她用腳纏住被告，並伸手入她的褲內。X推開被告，並打開家門要求被告離開。被告走後，X隨後致電母親並投訴有關被非禮之事。案件明天（30日）續審。

案件編號：FLCC 736/2022