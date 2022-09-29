嬰兒組員工涉虐待　保良局：將加密巡察及抽查次數

繼早前香港保護兒童會轄下的「童樂居」及耀能協會鴨脷洲幼兒中心，均爆出有員工涉嫌虐童而引起各界關注，保良局位於銅鑼灣的嬰兒組幼兒中心亦爆出虐兒事件，經社會福利署初步了解，至今發現有2名職員涉曾分別不恰當對待7名幼兒。保良局今日(29日)回應指，決議成立兒童住宿服務管治委員會，更會進一步加密人員巡察和抽查嬰兒組閉路電視片段次數。

保良局表示，因應社會對住宿兒童服務的關注，保良局相關的社會服務委員會，在上月曾就住宿幼兒服務督導作深入討論，決議成立兒童住宿服務管治委員會，現正籌備相關工作，當中包括加入專業及獨立人士，以檢視及持續完善監察制度及提升服務水平。同時，保良局將進一步加密人員巡察，以及和抽查嬰兒組閉路電視片段次數，提升至每日巡視至少6次，以及每日抽查至少1小時的閉路電視片段。

保良局又指，是次事件對該局的幼兒工作員團隊帶來打擊，目前正安排支援措施，以紓緩團隊壓力，包括多項培訓以協助員工掌握正確處理幼兒行為技巧，以及辨識虐兒行為及其定義，避免作出令人誤會的行為。同時會安排臨床心理學家為有需要員工舒緩情緒，並再次提醒員工保護兒童的原則和要點。保良局強調，會全力配合警方及社署，相信會迅速完成調查並得到結果。