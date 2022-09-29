2青年涉中環「和你Lunch」非法集結　其中1人罪成候判

2019年11月中，中環一帶有人發起「和你Lunch」示威，後演變成堵路等衝突，期間多人被捕。2名當日被捕的男生否認非法集結等罪，於區域法院受審。暫委法官黃士翔今天（29日）裁決，裁定其中一人罪成。法官指該被告作供時曾稱自己支持警隊，亦有讚好要求立緊急法禁止示威者蒙面的facebook貼文。法官回應指其讚好是在2019年6月至8月期間，案發時其立場可能已改變；法官強調不論其立場如何，判決純粹基於席前證據。案件現押後10月13日判刑，以待為該被告索取背景及勞教中心報告。

黃官今裁定被告譚家樑（21歲）罪成，同案被告周柏希（22歲）則罪名不成立。2人同被控於2019年11月13日，在中環畢打街一帶參與非法集結；2人另被控在非法集結中使用掛耳式口罩。法官指控方倚賴歷山大廈外的閉路電視影片，指拍攝到周柏希與一女子步往德輔道中，然後從袋中取出磚頭及拋到馬路上。惟法官認為片段中男子的背囊和鞋非常普遍，手套和鴨舌帽的標誌雖較特別，但如只靠此兩者來斷定身份，不能達致毫無合理疑點的標準，故不能肯定周便是片中人。

法官續指，譚作供時稱當日去中環看醫生，譚父則供稱兒子會到大埔協助裝修，前一晚把手套交給兒子，惟譚稱因前一晚扭傷腰部，所以要去看醫生，法官質疑為何要1個扭傷腰的人協助裝修。法官又指，譚被截停時身上的手套有使用痕迹，譚稱幫手拾磚，法官指他有腰傷卻毫不猶豫地執拾地上物件，說法並不合理。法官續指，雖然譚自稱不理時事，故沒有意識到現場有示威活動，但案發於2019年11月，社會事件在同年6月已開始，加上譚自稱支持警察，曾在facebook上支持當警察的姨丈，並讚好姨丈懇求用緊急法禁止示威者蒙面的貼文，這均與他不理時事一說有矛盾。譚稱不知示威者在做甚麼，法官亦覺得難以置信。

案件編號：DCCC 612,611/2020