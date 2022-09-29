誘蚊器指數降至6.3%　啟德北超警戒線達25%最嚴重

夏日蚊患嚴重，食物環境衞生署今日(29日)公布最新數據，上月全港白紋伊蚊誘蚊器指數，由7月的9.7%進一步回落至6.3%，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛，但仍維持偏低水平。惟在64個監察地區中有37區達二級水平，此外，啟德北的誘蚊器指數更高於警戒水平，達25%，屬全港最嚴重。

食環署續指，啟德北的誘蚊器大多位於區內的公共住宅區、學校、康樂設施及公眾地方，已聯同房屋署、教育局及康樂及文化事務署等相關政府部門立即採取行動，在有關地區加強防蚊及滅蚊工作。該區在9月的誘蚊器指數已回落至12.7%的較低水平。

而8月份的白紋伊蚊密度指數為1.1，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.1隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。第三期全港滅蚊運動已於8月8日展開，並將於下月28日完結。另外，香港今年至今錄得11宗外地傳入登革熱個案，加上本港夏季炎熱多雨，有利蚊子迅速繁殖，巿民不應鬆懈，並應繼續採取有效的防治蚊患措施。