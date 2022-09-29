兒童住宿委員會首階段報告　倡設獨立人士小組突擊巡查

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒，事件中有34名女職員被起訴及提訊。社會福利署在今年4月成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，並於今日(29日)公布第一階段檢討報告，當中就服務規管及監察、服務質素，以及服務規劃三大範疇，提出合共31項改善建議。

在服務規管及監察方面，報告建議加強巡查的力度，包括成立由太平紳士及不同專業界別等獨立社會人士組成的服務質素小組進行突擊巡查；在社署幼兒中心督導組加入有執法及醫護經驗的人員；在閉路電視系統引入新科技，以便迅速辨識員工不當行為；以風險為本加強突擊巡查，並增加在不同時段的巡查頻次等。

其次，在服務質素方面，報告建議提高留宿幼兒中心的幼兒工作員的人手比例及增設幼兒照顧助理員；引入跨專業支援；加強員工培訓；引入院長登記制度、制訂院長入職前必須完成保護兒童的培訓課程及其後持續專業進修的要求、確立院長須承擔舉報懷疑虐兒個案的責任等。最後在服務規劃方面，報告建議除了繼續增加更多兒童住宿照顧服務處所外，政府亦應加強招募及支援寄養家長以提供更多家庭式的照顧服務。

檢討委員會按照「優化整筆撥款津助制度檢討報告」中有關提升津助服務質素的建議，分兩階段開展兒童住宿照顧及相關服務的檢討工作。社署表示政府會跟進首階段檢討報告內的建議，而該委員會已展開第二階段有關其他兒童住宿照顧服務的檢討工作，即兒童院、男/女童院和宿舍，以及非院舍服務包括寄養服務、兒童之家和輕度弱智兒童之家，目標是在明年3月完成。