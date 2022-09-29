食衞局人員涉非禮下屬案　被告召女同事作供指事主敏感

六旬食物及衞生局（現改組為醫務衞生局）監督主任涉於今年初在政總會議廳出席時任局長陳肇始的訓示會議期間，用手肘非禮女下屬乳頭的案件，今天（29日）在東區裁判法院續審。裁判官裁定控罪表證成立後，辯方傳召被告的女同事作供，她透露一次與女事主的工作經驗，指2人與男保安一同監看閉路電視時，明明男保安不會觸碰到她，但女事主特意拉她往後移及着她小心被人揩油，覺得女事主的反應「係咪敏感咗啲」。

62歲被告吳景華，被控於2022年1月4日，在添美道2號政府總部地下會議廳猥褻侵犯女子X。被告供稱，他退休前任職政府註冊護士。案發時X站在他右後方，主動向他請教有關感染控制群組的問題。被告樂意指教X，因為避免滋擾會議，故他靠近X及細聲說話，期間他曾用雙手舉起手機觀看，以注意突發的工作通知。當局長即將到來時，X逕自走到被告前方，被告認為X因身形矮小，故想「行前爭頭位」。被告否認有觸碰過X，X在會解散後表現平靜，行為沒有異樣。

被告續指，他在過去40年的公務員生涯，其工作表現獲上司評價為第二級高的優越表現。他在2019年退休後適逢疫情，他認為要略盡綿力，便以義務形式參與社區檢測計劃及防控疾病的工作，其後才加入案發時的工作。被告又指，他和X私下關係不太好。辯方證人馮宮嬋則供稱，當日她有份出席局長訓示，並曾經提醒X可站到人群前方。馮又分享她與X相處的經歷，指X的反應敏感，以及X曾經抱怨被告連累她失去了一天的針假。

案件編號：ESCC 598/2022