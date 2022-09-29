政Whats噏：18區關愛隊定位未明 或僅次於紀律部隊及輔助機構

三大地區社團今日(29日)派出代表，前往政府總部提交施政報告建議並獲當局派員接見。會後，幾位代表都提到當局喺地區行政工作上嘅不足，認為急須進行改革。至於本屆政府曾倡議成立義工網絡，要喺全港18區成立「地區服務及關愛隊」，則至今仍未有詳情。

香港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會嘅代表，都相當關注18區關愛隊嘅組成及定位等具體細節。新社聯代表、議員李世榮表示，政府官員喺會上並無仔細交代整個關愛隊組成部分，但相信基層社團將佔重要角色。至於關愛隊嘅定位，估計僅次於6個紀律部隊，以及民安隊及醫療輔助隊呢兩個輔助機構，可以話層次比較高。

新社聯另一位代表、議員陳勇則提到，佢哋建議18區關愛隊嘅定位應介乎於新加坡地區管理與內地街道辦之間。儘管礙於本港因各方因素，難以做到核心地區管理團隊。但陳勇建議關愛隊首先揀選全港5個區或8個區試行，如果卓有成效，再循序漸進推廣至18區。

其他地區社團亦提到地區行政上存在諸多問題，包括地區與政府溝通管道、協同不足；政府喺地區所設置嘅統籌力量，未能解決地區以及資源配置問題，認為地區治理改革方面，政府雖有主導角色但應將施政中心下移、以便地區專員集權；同埋民政事務總署要設立專項資金恒常支持等。