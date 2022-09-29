科技園續租回收廠用地半年　喵坊說「死線」難以善後

本港唯一紙包飲品盒回收商「喵坊Mil Mill」不獲科技園公司續租，回收商原定最快本周六(10月1日)起停收紙包飲品盒。香港科技園公司今日(9月29日)發聲明表示，在與環境及生態局積極討論後，決定與喵坊母公司「資訊機密處理有限公司(SSID)」於今年底租約期屆滿後，額外提供上限為6個月的寬限期至2023年6月30日，稱決定旨在平衡創新園的長遠發展計劃及及創科生態圈內所有持分者之利益。喵坊聯合始創人盧智聰回覆東網指，從記者來電方知科技園和環境局商討下定案，但2023年6月底的「死線」安排實在難以作妥善後續安排，現時需時商議並進一步作出回應。

環保署今日則表示，雖然SSID曾表示該所提供的3幅的短期租約用地不適合他們使用，但會繼續與SSID保持聯絡，一有其他可供回收業使用並將會公開招標的短期租約用地，會適時提供資料供其考慮，希望他們可以在香港繼續提供服務。至於法例方面，該署說，政府計劃明年向立法會提交膠樽和紙包飲品盒生產者責任制的條例草案。

環保署又提到，為了確保2025年投產的大型現代化紙漿生產設施運作前維持本地紙包飲品盒的回收能力，會制定額外措施，正準備安排承辦商為所有在「綠在區區」設施收集到的紙包飲品盒製成紙漿，例如於現有的廢紙回收廠房增加器材協助。