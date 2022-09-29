屋苑「讓步」供進內泊車　外賣員恢復部分送遞服務

新冠疫情令外賣成趨勢，外賣送遞員的薪酬福利亦長期備受關注。外賣平台Foodpanda及Deliveroo昨日(28日)就有外賣員發起停工行動，拒絕在九龍啟德沐寧街一帶5個屋苑的提供送遞服務，事緣是相關屋苑沒有電單車公共泊位，管理處又拒絕電單車入內。事件引起各界關注，有車手今日(29日)表示，由於有部分屋苑「讓步」供他們進內泊車，遂決定恢復有關屋苑的外賣送遞服務。

有車手表示，昨日發布停工消息後，Foodpanda及Deliveroo外賣員車手都發現該區的外賣訂單大幅減少。有車手今日向沐寧街各屋苑管理處查詢外賣電單車進出的安排，發現有屋苑作出正面回應。包括啟德1號(1期)提供3個20分鐘免費的電單車位、啟德1號(2期)讓外賣電單車15分鐘免費停泊、Oasis提供9個15分鐘免費的電單車位。大部分外賣員車手接受上述屋苑安排，即時恢復服務。另「嘉匯」管理處表示，已在屋苑張貼告示，為外賣員及送貨人士提供30分鐘免費泊位，他們登記後就可以使用，保安員亦指已有車手進內泊車，管理處也歡迎車手代表與之聯絡，協商解決泊車位問題。

而天寰、龍譽仍不許外賣電單車入內，大部分外賣員車手繼續拒絕該處發出的訂單，並呼籲更多同業參加停工，直到各屋苑有關方面願意提供電單車泊位為止。車手又反映，警方仍繼續不停巡邏，向被迫在屋苑外停泊的外賣電單車發出告票。外賣員亦要求賣公司盡快正視泊車問題，採取對應的措施。