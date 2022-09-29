政Whats噏：下周考察翻新工程　謝偉銓冀公眾街巿有新形象

柴米油鹽醬醋茶，要搵齊開門七件事，梗係去街市。然而公眾街市嘅設施亦需與時並進，而接近40年歷史嘅香港仔街市，雖預料今年年內完成翻新工程，但唔少議員都關注工程進度。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓，就指該街市有新嘅規劃，值得去睇吓，同時促請政府加快效率去處理其他有待翻新嘅公眾街市。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會將於下周三前往香港仔街市考察，同行嘅仲有環境及生態局局長謝展寰、以及食物環境衞生署署長楊碧筠等人。謝偉銓作為考察團成員之一，指政府希望了解議員對街市嘅意見，繼而作出調整；而佢都想了解工程嘅進展，於是促成今次嘅考察。謝偉銓希望街市能改善通風系統，增加多啲綠色環保元素。但要街坊願意喺街市佇足耐一啲，最緊要一改過去濕笠笠嘅形象，同埋唔好囤積貨物。

政府喺2018年宣布預留20億港元推行為期10年嘅「街市現代化計劃」。而位於香港仔市政大廈旁，於1983年落成嘅香港仔街市樓高三層，然而每層都無冷氣。有見該街市已服務區內街坊近40年，現正進行全面翻新，而工程範圍就包括加裝空調系統、重整街市同熟食中心布局、擴大攤檔同通道、增加公共空間同座位、提升無障礙設施以及翻新街市主外牆等。