「無煙奇遇記」小學巡迴演出　擊退煙癮大魔王

香港吸煙與健康委員會恒常無煙教育活動，學校互動教育巡迴劇場於本學年推出全新劇目「無煙奇遇記」，無煙代言人「咪點我」(阿Mike)擔綱演出，帶領主角擊退煙癮大魔王，協助爸爸戒煙，從而重點教育兒童辨識煙草禍害，推動學生堅拒吸煙，並鼓勵其吸煙的家人戒煙。首演禮於29日假北角衞理小學舉行，約300名師生及嘉賓率先觀賞，為新一年的巡迴劇場揭開序幕。

故事講述小學生一心的爸爸因吸煙多年，身體狀況愈來愈差，令一心非常擔心。正義使者「咪點我」出現，帶領一心進入爸爸的體內，一同找出爸爸的病因，幫助他回復健康。觀眾可透過劇中多個互動環節參與其中，跟一心和「咪點我」辨識煙草三大殺手，包括焦油、尼古丁及一氧化碳對身體的禍害，以及如何協助吸煙的家人對抗煙癮，最後擊退三大殺手及煙癮大魔王，成功協助爸爸戒煙。「無煙奇遇記」開始在全港各區小學巡迴演出，預期全學年將演出約85場。

委員會主席湯修齊指出，疫情期間在家工作變成新常態，吸煙者於居家時間吸煙有所增加，讓家人更長時間暴露於二、三手煙環境。兒童長期置身於二、三手煙的環境，不但有損健康，更可導致嚴重疾病。因此，委員會特別於劇目中加強介紹煙草禍害，讓學生拒絕第一口煙，並鼓勵他們勸親友戒煙，一同建立無煙家庭，享受健康生活。