電力公司推幼童減碳教育　稱學減碳如學ABC　要由淺入深

有電力公司發表，將於新學年向全港逾5萬名幼兒園及幼稚園學童，送贈環保教育活動冊《減碳 ABC》，透過介紹由「A」至「Z」26個與減碳有關的詞彙和一系列富趣味性的遊戲，鼓勵幼兒輕鬆學減碳。電力公司表示，環保教育宜從小推行，讓幼童自小養成持之以恆的環保習慣，並珍惜可持續的未來。

《減碳 ABC》活動冊由港燈夥拍本地著名插畫師「all things bright and beautiful」合力創作，專為 3-8 歲幼童而設，透過主角綠寶和小智的減碳旅程，帶出減碳的重要性及幼兒也可做到的減碳行動。活動冊除設有 26 個由 「A」至 「Z 」組成的減碳詞彚，更配有多元化遊戲包括連缐、找不同、貼貼紙及遊戲棋等，讓他們寓學習於遊戲之中。

港燈公事務總共經理楊玉珍表示，學習減碳就像小朋友學習ABC一樣，要由淺入深，又形容「今日出席活動的數十位幼兒都全程投入，充分證明活動冊有效啟發幼童的環保意識和創造力」。她續稱，是次透過推出《減碳 ABC》，可進一步將推廣對象伸延至幼稚園，期望將減碳節能的知識跨越社區不同階層。