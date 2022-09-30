措施象徵式鬆綁　無外地旅行團來港

港府放寬入境檢疫措施至「0+3」後，訪港人數未見飆升，當中以內地訪客佔最多，其他海外訪客僅多了50人。旅遊業界坦言，至今沒有一個外地旅行團成團來港，「真係零」，相信只有取消3日醫學觀察、即入境「0+0」才能增加訪港的吸引力。

根據出入境旅客統計，「0+3」入境檢疫措施實施前3天（9月23日至25日），平均每日有約4,660人經機場來港，當中有約1,520人並非本地居民。而「0+3」實施起的3日（9月26日至28日），平均每日有約5,070人經機場來港，當中有約1,700人並非本地居民，非本地居民抵港人數於「0+3」生效後僅每日平均多了約180人，升幅約12%。如9月26日經機場入境的其他訪客只有298人，往後的兩日亦僅微升至最多480人，而宣布「0+3」前的9月23日錄433名訪客入境，反映措施對訪港旅客影響輕微。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，僅有來港探親、商務旅客等有必要事務來港的人會入境，至今也沒有任何外國旅行社有意辦團來港，「真係零」，業界僅收到外國旅客或旅行社小量查詢，但多因3日醫學觀察期未能堂食或到主題樂園等處所，以及需隔日做核酸檢測而卻步。

楊續稱，港府需先取消醫學觀察期已能吸引部分悠閒旅客來港，但核酸檢測的要求亦應縮減，「否則總共大半日做檢測」的情況既打擾行程安排，亦難令旅客訪港。議員田北辰則表示，現行「0+3」屬過渡措施，相信政府會調整至「0+0」，盼政府進一步減少對遊客的滋擾，將防疫程序減至最少，如只需在機場接受一次核酸後，讓遊客自行做快測取代往後的核酸要求，否則難言吸引大量遊客來港。