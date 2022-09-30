東方日報A1：入境檢疫多蝦碌　「0+3」畫蛇添足

港府周一（26日）實施「0+3」檢疫安排，新招落地至今僅5天，用家反應卻麻麻，更被指漏洞多多。如有旅客持原居地手機入境，在港進行入境核酸檢測後，竟然收不到檢測結果短訊；也有旅客質疑入境後核酸檢測太煩瑣，留港首7日竟要進行4次核酸檢測，一不小心便會漏做一次，擔心無端「犯禁」，有外籍遊客也批評港府的系統粗疏得令人驚訝，對於「外國電話號碼收不到訊息」一事，有批評是防疫漏洞，有議員則引述政府消息指，當局會致電予檢測染疫的旅客，收不到電話等於沒染疫，認為這個安排仍不完美。有業界人士認為，香港應該盡快縮短「0+3」過渡期、真正簡化入境人士的檢測安排，否則刺激旅遊、提振經濟都是空談。

「0+3」檢疫安排落實後，本港連日錄得輸入的染疫個案，僅昨日便在機場檢測發現159人染疫，但「0+3」安排允許所有旅客在檢測後即入社區，有旅客坦言，新措施雖豁免「疫監」，但煩惱一樣多！

陳先生（化名）日前與一名友人從東南亞國家抵港，兩人完成健康申報表及接受核酸檢測後便離開機場，陳使用本地手機號碼登記，友人則以原居地電話登記，兩小時後，陳收到港府通知檢疫安排事項，包括其測試核酸日期等資料，當日黃昏已得悉核酸報告結果為無染疫。其使用外國手機號碼登記的同行友人，卻一直沒有收到任何短訊，既不知核酸檢測結果，亦無法得知檢疫安排，他擔心自己會否中招、也擔心外出會否被指社區播毒甚至惹官非，其友人質疑「如果一直都冇結果，係咪一直都係黃碼，咁嚟香港玩10日咪變咗『0+10』？」

陳代友人多次致電政府部門查詢，並形容「幾經艱辛」打通衞生署熱線，對方竟告知「本地手機號碼先會收到SMS（短訊），外地號碼收唔到！」陳對此大感愕然及驚訝，直言此為極大漏洞，直言大部分遊客都要抵港後才會購買本地電話卡，若他們填寫在申報表的電話號碼完全收不到防疫資訊，那3天的醫學觀察就形同虛設。他質疑港府太遲放寬入境而恨錯難返，急推「0+3」後，又要求入境人士7日內要做4次核酸（包括一次抵港機場檢測）：「簡直係趕客，佢哋返到去自己國家都會叫其他人唔好嚟香港，實在太麻煩！」

就外國電話號碼收不到短訊、旅客批評7日4檢的安排太煩瑣等，本報向多個部門查詢，部分根本不予回應，着記者參考過往發放的新聞公告。至昨晚衞生署才回覆，當局已採取一系列措施提醒抵港人士於指明日期進行強制檢測，如派單張、發短訊、向沒有按時檢測的旅客致電提示等，但該署亦僅指「抵港人士依時進行檢測情況大致順暢」。沒回應持外國號碼者收不到短訊如何解決。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，外國遊客若以外國手機登記申報表，即使他已入境香港，亦會被視為外國號碼，發放SMS時需要當作發送去外國處理，理論上只需要支付較貴的價錢就可，並無任何技術問題。而翻查電訊商提供的資料，發送海外短訊的成本每個約港幣1至3元不等，大量發送亦會有優惠，「如果唔係遊客又點知自己陽性呢，陣間你又話要拉佢，我覺得呢啲錢唔慳得！」

議員田北辰一度質疑外國人收不到核酸結果的安排令人匪夷所思，其後他向政府部門查詢，得悉旅客若中招，當局會致電通知，收不到電話的旅客即檢測為無染疫。他認為不發短訊的做法不完美，促政府盡快修正。

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