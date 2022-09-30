梁銶琚書院電郵入侵案　「黑客」致歉承諾不再犯

西營盤的樂善堂梁銶琚書院有教師的學校電郵帳戶遭入侵，黑客自稱中一生，其團隊有7人，要求校方給學生自由下載及卸載「MDM」(行動裝置管理)，否則會「hack(入侵)學校的所有嘢」。昨日(29日)該黑客以相同電郵帳戶，發送一封以「Sorry」為題的電郵予校方，形容當日以強硬恐嚇手段去表達對學校不滿是「很衝動」，當時成功感完全蓋過了理性，又指有4名教師帳號被他們同時駭入。

該封道歉電郵以自稱為「ShadowLST」組織發出，提到組織3名成員駭入學校伺服器，有4名老師的帳戶被他們同時駭入。由於今次事件涉及刑事罪行，故已將組織解散，強調當時的目的是向學校表達不滿，並非企圖勒索和恐嚇，亦沒有惡意刪除和下載文件學校的公共文件檔，深知此次行動造成巨大的影響，令校方蒙羞，以誠懇的態度向受影響人士道歉，特别是IT主任。該組織承諾不會再進行黑客攻擊及致力幫助學校尋找漏洞，希望校方可接受其道歉，又提到會幫助學校尋找漏洞，在10月3日提交駭入網絡完整過程。

校方指對於發件人能快速自我反省，誠懇向各方致歉，甚感欣慰，但因事件已交由警方調查，建議發件人盡快親身與學校聯絡，謀求最適切的解決方案。事發於9月26日凌晨，有教師的學校電郵帳戶被入侵，向學校教師及學生發出一封題為「the last Warning」的電郵，要求校方給學生自由下載及卸載「MDM」(行動裝置管理)，另批評學校「政治立場很嚴重」，連「英語周都是關於中國」。