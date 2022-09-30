近半少數族裔外賣送遞員遭歧視　團體促政府透過平機會評估情況

疫情下市民減少外出用膳，紛紛改以使用送餐或外賣服務，外賣平台因而興起，當中的送遞員不乏來自少數族裔。嶺南大學學者與天主教香港教區的教區勞工牧民中心今日(30日)公布研究結果，發現餐飲外賣送遞平台工作容易出現種族歧視情況。

研究成功收集逾百份華裔及非華裔外賣送遞員問卷，以及訪談了37名少數族裔人士，當中有約50%少數族裔受訪者表示曾遭受歧視，包括以身體語言及謾罵等。一名曾多次面對歧視情況的巴基斯坦裔外賣員坦言，疫情嚴峻期間歧視情況更明顯，譬如曾有顧客以廣東話罵他「污糟」，更斥是病毒來源。另外，調查更發現餐飲平台與送遞員的勞資關係模糊，近30%少數族裔送遞員表示不清楚與公司的合約關係，甚或逾40%表示未有保險。

團體建議，政府應通過平機會評估種族歧視情況，尤其針對食品外賣送餐平台工作，並透過實施一些措施，加強打擊和遏制一切勞工及職場上的種族歧視行為，同時政府與其他機構亦應該加強公眾教育，提高大眾對少數族裔的認受性，或了解少數族裔社群對香港經濟及社會的貢獻。