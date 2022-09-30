承認扶手電梯偷拍短裙女春光　生物研究員判12個月感化令

報稱任生物研究員的男子於今年5月，在九龍黃大仙竹園商場扶手電梯上偷拍一名女子的裙底，因而被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪。他本月中於九龍城裁判法院承認控罪，裁判官今(30日)判刑指案件嚴重，但考慮到他感化報告正面，一路努力學習，並有向專業人士求助及接受輔導，積極面對問題，遂接納報告建議，判被告接受12個月感化令。

38歲被告甘泉，報稱任生物研究員。控罪指被告於2022年5月13日，在香港九龍黃大仙竹園道15號竹園商場2樓扶手電梯上，拍攝X的私密部位，而被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會該行為是否獲得該X同意。

案情指，案發地點的扶手電梯並沒有閉路電視覆蓋，被告和X互不相識。案發當天X穿着短裙，與母親在商場購物。X在乘搭該扶手電梯時，察覺被告站其身後，且十分靠近她，因而感到不妥。X及後轉身並發現被告拿着手機，以後置攝像鏡頭正拍攝她的裙底。X怒斥被告，她的母親亦上前攔截被告及報警。警員到場後，在被告手機內發現一段時長27秒片段，片段顯示被告拍攝了X的裙底及內褲，最終拘捕被告。被告在警誡下承認「我貪玩，一時興起所以攞電話影人裙底」。

案件編號：KCCC 2233/2022