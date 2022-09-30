示威日身藏士巴拿索帶罪成　20歲男子上訴得直獲撤銷定罪

曾擔任少年警訊成員的20歲男子，被指於2019年11月11日「大三罷」當日，身攜士巴拿、索帶等物品而被捕。經審訊後，他被裁定「管有適合作非法用途的工具並意圖作非‍法用途使用」罪成，判入更生中心。他現已服刑完畢，但仍就定罪提出上訴，高院今（30日）開庭處理。由於終審法院今年7月判下判詞，釐清控罪的「非法用途」，只限於束縛人身、非‍法進入或攻擊性武器3個類別，而原審裁判官並沒有指上訴人有着上述意圖，法官因此裁定上訴得直，定罪撤銷，但強調他能夠脫罪純屬僥倖，直言上訴人當時在現場出現，毫無疑問並非偶然或無辜，而他管有涉案的物品是懷有不軌的意圖。

上訴人周智宏案發時為17歲，據悉居於已婚警察宿舍。他被控在2019年11月11日，於筲箕灣南安街愛秩序灣公廁外管有士巴拿、燒烤鉗、一包索帶及一卷膠帶。控方案指，當日早上7時許，上址附近馬路有大量雜物，包括磚頭、垃圾桶等，警方到場清理路障，並追截現場一帶穿黑衣的人，眾人四散，其中上訴人逃入愛秩序灣遊樂場的無障礙洗手間，反鎖在內。警員在洗手間外表明身份，並要求開門。數分鐘後上訴人始開門，警方遂拘捕他。

上訴方指，終審法院今年7月在地產經紀陳俊傑管有索帶一案中，列出有關罪行的控罪元素，控方必須證明上訴人意圖用控‍罪所列的物品，作非法侵入地方之用。然而，即使法庭全盤接納控‍方證人的證供，也沒有任何證據顯示上訴人，甚至現場的其他「黑‍衣‍人」有如此的意圖。而律政司一方亦同意，雖然原審裁判官裁‍定上訴人管有涉案物品的用意全屬「非法」的，但當中不涉及「非‍法進入」這特定用途，重‍新檢視所有證據之後，決定不作出修改控罪的申請。

案件編號：HCMA429/2021