3男被控太古站外非法集結　其中2人罪成候判

2019年8月11日，全港各區多處有人示威堵路，5名男子被控當晚在港鐵太古站出口附近非法集結，其中3人不認罪受審，其中2人今天（30日）在東區法院被裁定罪成。案件現押後至10月14日判刑，以為2人索取背景及勞教中心報告，期間2人須還押。

本案3名被告依次為謝天豪（25歲）、何恩傑（21歲）及孟子鋒（23歲）。控罪指他們於2019年8月11日，在西灣河康山道近港鐵太古站C出口參與非法集結。控方案情指，案發當晚約100至200名示威者在港鐵太古站外聚集，並堵塞康山道行車道，有人叫到「黑警」等口號及用雷射照向警車，警車上的警員更聽到右邊傳來「嘭」一聲巨響，相信是有人把物品擲向警車。警員在近港鐵太古站C出口外落車展開拘捕行動，有示威者用滅火筒噴煙及掟雜物，有人向西面逃跑，及後3名被告在現場被捕。

裁判官梁嘉琪今天裁決時，提到截停謝天豪的警員作供稱，謝所戴的防毒面具令他注目，惟辯方認為該防毒面具在示威者中常見，又質疑因為現場混亂，謝是跑向警員方向自投羅網，才被警員截停。不過裁判官考慮到謝站在示威者前排，警員第一眼已鎖定謝及沒有轉移視線，加上當時警方包抄，謝迎面跑向警員亦不足為奇。辯方又指，現場片段拍攝到何恩傑的時間只有約26秒，何可能沒有意識到身處非法集結中，惟裁判官認為何從太古站走上康山道期間，身邊同行的人均身穿示威者常見裝束，他必然意識到非法集結，而且他身上亦有裝備、雨傘及示威海報。裁判官最終裁定謝和何罪名成立，至於孟子鋒有作供及傳召辯方證人，惟裁判官認為2人說法不盡不實，拒絕接納。但由於警員稱孟當時戴黑色頭盔，與警方檢取的黃色頭盔有分歧，且警員未能在庭上認出孟，故裁定其罪名不成立。

案件編號：ESCC 1789/2021