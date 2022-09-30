富亨邨劏肚殺街坊案　被告上訴得直改判誤殺

男子在大埔富亨邨商場平台與兒子傾談時，遭1名有酒精依賴的無業漢多次搭嘴，雙方大打出手。無業漢被制服後心有不甘，持刀折返現場一刀捅肚刺死該名父親。涉案無業漢否認謀殺罪，在2019年被裁定罪成判囚終身，他及後上訴得直發還重審；結果去年3月經審訊後，再被陪審團判 謀殺罪成。他不服定罪第2度上訴，上訴庭今天（30日）頒判詞，再次裁定上訴得直，並以精神問題減省罪責為基礎直接裁定他誤殺罪成，並押後案件為上訴人索取精神科報告，之後再重新判刑。

53歲上訴人李偉民，被控於2016年12月9日謀殺54歲男子丁潤光。上訴人曾欲改認誤殺罪，但不獲控方接納。控方早曾透露，上訴人曾聲稱於1988年加入「和勝和」。控方案情指，死者當晚與兒子在富亨邨商場平台商談兒子婚事期間，在旁飲酒的上訴人多次搭嘴打斷父子的談話。上訴人後來更變得暴躁，開始襲擊死者，隨後更自稱是三合會成員，要死者跟他背三合會詩句，2人之後打架，上訴人遭死者的朋友制服。上訴人之後回家更換衣服和鞋，又戴上口罩，拿刀返回現場，一刀捅穿死者腹部，死者終傷重死亡。

上訴庭在判詞中指，原審法官杜麗冰未有適當引導陪審團，或令陪團員以為只要有證據顯示，當日上訴人飲酒是出於自願，上訴人的減責辯解就不成立。上訴庭指，法例並不是黑白分明，陪審團應考慮的，並非以數學或科學方式，去分辨上訴人所飲的多少酒屬自願或非自願，而是要判斷上訴人殺人前飲酒，是否可以合理地被視為因酒精依賴病症，而非自願地作出的行為。上訴庭認為陪審團的定罪並不穩妥，因此裁定上訴得直。

案件編號：CACC 54/2021