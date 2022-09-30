男子被控非禮鄰居上訴得直　高院指原審官評估證供有錯　

居於村屋的男子被指前年趁女鄰居到晾衣處收衫時，對方的胸及臀部。他就非禮罪受審時指案發時間他根本不在現場，惟裁判官拒絕接納其解釋，裁定他非禮罪成，判他入獄14天。他不服裁決提上訴，今天（30日）被高院原訟庭法官李運騰頒判詞裁定他上訴得直，撤銷定罪及判刑。法官指裁判官在考慮控方證人可信性時犯錯，且在盤問辯方證人時作過度干預，且沒有正確評估對上訴人有利的證據。

上訴人黃騫緯被控於2020年10月24日，在元朗一村屋外非禮女子X。案情指涉案現場是住宅平房，以牆間成2單位，上訴人居於1單位，X與丈夫及女兒居於隔壁。X稱案發當晚約7時她到晾衣處想收回衣服，但感到左胸及臀部被人從後「揸」了數秒，她轉身見到上訴人站在她附近。之後她9時把事情告訴丈夫，同晚報警。上訴人則傳召其家傭作供，指當日他駕車載家傭去不同地方，7時半才回家，案發時不在現場。上訴人亦提供語音短訊紀錄，指當晚9時許X丈夫曾向他提及單位使用冷氣的事，但沒提及X遭非禮，故質疑無發生相關事件，而且X一家與上訴人就居住問題素有積怨。惟原審裁判官施祖堯並不接納上訴方的解釋，並裁定非禮罪成。

法官於判詞指，有關X丈夫發語音訊息的問題上，X丈夫曾解釋他是故意只提及冷氣的事，而不提妻子被非禮，原因是擔心上訴人會逃走。法官指裁判官處理該些證供時，把重心錯誤放在控方是否依賴該些新近投訴，而沒有考慮X丈夫證供是否不合理，從而再考慮X證供是可信。另外，上訴人的家傭作供時，裁判官在多番自行詢問該家傭，才拒絕接納其證供，這會令他人認為裁判官越俎代庖，取代控方的角色，為拒納家傭證供製造彈藥，違反了不單只要執行公義，而且公義必須彰顯人前的原則。法官亦認為裁判官沒有正確評估家傭證供。法官最終因不能肯定控方對上訴人的指控屬實，故撤銷其定罪及判刑。

案件編號：HCMA 489/2021