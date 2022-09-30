職安委員會發言被截停　多名議員指不被尊重　離場抗議

本港職業安全及健康條例被批阻嚇力不足。立法會相關法案委員會今日(30日)召開會議，會議上「火藥味」十足，並非議員與政府交鋒，而是多名議員認為委員會主席陸頌雄「趕住通過」而截停委員發言。當進入逐條審議階段時，多名議員離場以示不滿。陸會後回應指，議員問題重複，所以需要截停，相信其他委員會主席亦會以相同方法處理，並認為委員並非「離場」，僅是「暫時離開」。

會議上，議員邵家輝指審議法案「快可以，但唔好急」，揚言若不能暢所欲言就會提出修訂。及後邵以約9分鐘完成第一輪發言，陸頌雄稱「人哋覺得我偏心你添」，稱「唔會開快車」、邵才是「老司機」。議員陳曼琪稱就算最高罰款提升至1億港元，平均罰款僅幾十萬亦未能提高阻嚇力；議員陳紹雄強調事後罰款多少，都不能買回生命。陸的黨友鄧家彪則指，僅少數人在3分鐘內完成發言，質疑陸如何處理好審議時間。不過，多位議員望可繼續發言，陳紹雄稱陸不召開公聽會，望議員可代表業界續發表意見；議員江玉歡稱政府未有充分回應，難以決定會否提出修正案。陸最後仍決定不設第二輪發言，直接進入逐條審議。

進入逐條審議環節時更是「火花四濺」，陳曼琪提出追問時，被陸頌雄截停。陳直言陸沒有注意到條文的嚴重性，並直指陸「你根本就係要過！你根本就唔尊重我哋！我好唔滿意，我要離場！」及後多達8位議員離場，包括陳曼琪、江玉歡、郭玲麗、龍漢標、邵家輝、李鎮強、陸瀚民及陳紹雄。該批議員在會議室外討論及表示不滿，其中陳曼琪指「愛國者治港唔係咁㗎嘛，都唔畀人問」，郭玲麗則指陸應要求官員作出回應，起碼也應再作書面回應，斥陸處理手法像為政府護航。