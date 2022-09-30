疫苗通行證涵蓋年齡今起降至5歲　小學校長稱對課外活動有影響

疫苗通行證涵蓋年齡再降，由今日（30日）起5歲或以上兒童需要以疫苗通行證才可進入表列處所。資助小學校長會副主席陳淑儀表示，新措施對學校安排活動有影響，又擔心若學生未有接種疫苗而無法參加課外活動，或會影響社交能力的訓練。兒童權利委員會執行幹事黃惠玉亦指出至今收到2,000個家長有關擔心子女未有打針而影響外出活動的訊息，認為有關新安排令子女身體狀況不好的家長要「博」。新安排更影響餐廳生意，有親子餐廳的主管坦言，估計會損失2至3成生意。

陳淑儀稱新措施下部分未符合接種要求的學生，不能參加參觀活動，須另作安排。以她的學校為例，本來預訂了營地舉行集體活動，惟因部分學生未符合接種要求，故需與其他同學分開轉到公園參加活動，學校更將陸運會和水運會延遲至下學期舉行。陳淑儀又指，不少學校想盡辦法解決學生難以參加活動的問題，包括改為在校內舉辦活動、利用虛擬實境VR技術參觀地方等。陳稱雖然有部分學校安排到校接種服務，但小部分家長不放心讓子女打針，校方會尊重其意願，並提醒參加課外活動的限制。

黃惠玉表示，曾接到家長反映，其子女身體狀況不好，甚至在接種第一劑疫苗後出現反應，坦言新安排就像政府要他們去「博」。 黃惠玉指，新安排亦影響社福機構舉辦兒童和青少年活動，建議當局考慮容許兒童和青少年以快速測試代替接種要求。而位於荔枝角的一間親子餐廳，餐廳主管指早前已有致電通知顧客最新疫苗通行證要求，必當時已有家長反映因子女未接種疫苗故取消訂座，平均一日有10多個訂座遭取消，涉及約50個顧客，相信在假期等高峰期，或有更多家長取消訂座，料會損失約2至3成生意。