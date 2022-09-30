疫苗通行證降至5歲　有家長帶同子女打針　接種站未見人龍

政府不停用辣招谷針，包括由今日(30日)起，5至11歲兒童須合乎「疫苗通行證」的要求，至少已打1針，才能進入指明場所。當局亦今日起增設4個新冠疫苗接種站，進一步改善各區疫苗接種點的分布網絡。不過，東網記者今早在增設「荔枝角公園社區疫苗接種站」視察，未見有大量家長帶同子女前來接種疫苗。有市民表示，新增的接種站位置方便，不過擔心兒童打針會出現不良反應。

位於荔枝角公園游泳池對開空地的新接種站，今早只見到零星市民打針，綜觀針後在接種站休息的市民，大部分為成人，只有少數家長帶同子女打針。剛從疫苗接種站出來的市民郭小姐認為，即使接種站鄰近地鐵站，交通方便，或因天雨關係，今日有較少兒童接種疫苗。她亦表示，憂慮年紀較小的兒童針後會出現副作用和不良反應。

不過，也有市民支持政府將疫苗通行證的適用年齡降低至5歲，市民宗先生坦言，「對政府的政策只能好好配合。」港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日也於電台節目上表示，政策可以鼓勵家長帶同子女接種疫苗，針後便可以進入指明處所。他亦強調，若兒童感染新冠肺炎，可以預防重症。