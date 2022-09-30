覆核「疫苗通行證」谷針遭駁回　市民上訴2個月內頒判詞

有市民於今年2月入稟高等法院提出司法覆核，指打針與否都會「中招」，政府強迫打針，限制不打針的健康人士的自由，屬於越權及違憲，要求推翻政策，為首宗因谷針政策狀告政府的案件。原訟庭早前以書面駁回該市民的申請，他不服裁決並向上訴庭提出上訴，上訴庭今日（30日）經開庭聆訊後，決定另定日子頒布書面判詞。該上訴人親自陳詞時表明政府「唔可以逼人打針」，又指「並非政府決定市民自己條命」，強調市民應有權決定是否打針。

本案的上訴人是鍾宋旺，建議答辯人是行政長官辦公室。上訴人今以視象形式進行遙距聆訊。鍾親自陳詞時指，現時政策要求進行特定場所時必須打針，而他的父親亦須打針才可進入街市工作。他強調應給予香港人自由及公道去決定是否接種疫苗，並指法庭應糾正有問題的政策。他指市民應該有權進入工作場所，而且他認為以疫苗決定健康，並無科學根據，而且每個人的身體狀況亦有不同。他指政府稱相關政策只是對市民有少許不便，他認為屬「荒天下之大謬」。

鍾其後又稱，要維持健康，食藥只是最後一步。他指自己一直沒有打針仍很健康，其戴着的口罩亦用了1個多月。他強調只要「食素、唸經、持咒」便能保持身體健康；鍾自行陳詞其間，上訴庭法官區慶祥多次希望暫停其陳詞作解釋，鍾均沒有理會仍繼續滔滔不絕陳詞。不過區官卻多次叫錯鍾為「宋生」，其後鍾曾解釋他其實姓鍾，並繼續陳詞，惟當區官叫他「鍾生」並希望他暫停陳詞時，鍾卻沒有理會。

案件編號：CACC 99/2022