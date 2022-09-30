社交距離措施放寬　食肆下周四起准12人一枱　宴會增至240人

港府繼日前放寬機場抵港「0+3」檢疫後，醫務衞生局副局長李夏茵今日(9月30日)宣布，郵輪「公海遊」熔斷機制亦會取消，另由下周四(10月6日)起，社交距離措施同樣會調整，其中食肆8人一枱放寬至12人、酒吧由4人改至6人，宴會則從120人改至240人，但快速抗原測試的要求不變。此外，所有表列場所方面，每組人數可由8人放寬至12人，包括食肆、健身中心、美容院及卡拉OK。

至於入境「0+3」措施，李表示「0+3」下入境染疫病人若無嚴重情況，可於酒店或家中原址自費隔離，醫衞局已聯絡60間原檢疫酒店，有多間願意接收確診人士，亦會發信予過千酒店。她指出，新措施只實施5天，難判斷是否可再放寬入境檢疫措施。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅稱，過去一周疫情穩定，本地個案維持平均3,700宗，輸入則180宗，佔3至5%，一般入境後3天便能發現，變異病毒株BA.5已佔約85%。學校呈報個案亦有下降，介乎每日有405至1,280宗個案，涉230至710間學校。院舍方面，過去7天有30間院舍有呈報個案。

另外，醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗表示，過去數周，住院確診病人由3,000名減至1,700人，嚴重病人亦由100人減至60人。會將部分新冠病床，接收非新冠病人，而因應新冠患者減少，當局將亞博館新冠治療中心改為備用。