大學生遭禁錮勒索數百萬　18歲「綁匪」認罪判入教導所

9名年僅13至24歲的少年，涉嫌將一名大學男生非法禁錮在牛頭角一間酒店房，以及用該大學生的私密照片勒索5千港元。其中1名18歲少年認罪，這宗區域法院案件今天（30日）在西九龍法院大樓處理，該名少年被判入教導所。區院暫委法官許肇強指，這是典型年青人誤入歧途的案件，被告雖然沒有案底，但他加入三合會「搵快錢」，又曾2次接受警司警誡，以及牽涉另一宗綁架案，而本案更在該宗綁架案保釋期間干犯。法官認為被告毫無悔意，決定判教導所令。

現年18歲的被告劉家豪，報稱無業，他承認勒索、盗竊及非法禁錮3項控罪，指他於2020年9月14日至15日，在香港連同另外4名被告，以恫嚇方式要求X及Y交出5000港元；又在同年9月15日，在觀塘道326號工業家酒店某房間內，連同另外4名被告偷竊屬於X的財產，包括1部IPhone 11、1個銀包、4張信用卡、11張現金券、1張八達通、1張學生證、1張住戶證、3張會員證及2張相片；以及在同年9月15日至16日，連同另外8名被告將X非法及損害性地禁錮在上述酒店房，並在違反他的意願下將他羈留。

案情指，X和Y是情侶，兩人經常拍親密照並會上傳至雲端，本案其中2名被告楊子潁和葉文軒與X素來積怨，楊與X亦是舊情人，楊、葉取得私人照片後，就要求X和Y交出5千港元贖回照片。2人感到害怕，X答應在慈雲山交贖金，但到達地址交款後，本案被告和另1人表示「老細喺觀塘酒店等你」，要求X到酒店才可取回相片。X登上私家車後發現車上另有3名男子，於是他就這樣被挾持到涉案酒店。直至翌日睡醒，X發現酒店房內2名看守他的男子都睡着了，便偷走及報警。

辯方求情指，被告只是受人唆使犯案，而他被捕至今已還押1年半，希望法庭可判被告入獄，讓他可扣減還押日子，早日出獄重投社會。法官判刑指，被告干犯的勒索及非法禁錮罪均屬嚴重罪行，法庭須判處阻嚇性刑罰。事主X雖然沒有被打，但他被禁錮了14小時，受武力威嚇，被告的參與程度不輕，有份策劃和安排人手等等。被告在還押期間4次違規，面對懲教署職員態度不合作，可見他沒有反省、沒有更新計劃，甚至令人質疑他有沒有打算改過自新，法官為此對於他會否聽從父母管教亦有保留，因此決定判他入教導所。

案件編號：DCCC 481/2022