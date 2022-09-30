亞博館治療中心今起轉作備用　醫管局非緊急服務回復至8成水平

新冠疫情逐漸回落。醫管局今日(30日)表示，因應新冠患者減少，當局即日起將亞博館新冠治療中心轉作備用狀態；由於公立醫院接收患者壓力大減，非緊急服務量已回復至先前的80%水平，故可重新調整非新冠患者的服務，當局原先的病床調動計劃，會將部分留予新冠病人的病床，改為接收非新冠病人。另外，醫務衞生局副局長李夏茵表示，當局期望日後會舉行定期記者會，就疫情相關事宜向公眾解釋。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去一周疫情穩定，本地個案維持平均3,700宗，輸入則180宗，佔總共個案的3至5%，輸入病例更有75%可於入境後3天內揪出，而變種病毒株BA.5已佔約85%。學校呈報個案亦有下降，介乎每日有405至1,280宗個案，涉230至710間學校。院舍方面，過去7日有30間院舍有呈報個案。

另外，醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗稱，過去數周，住院確診病人由3,000名減至1,700；新增疫患也由高峰的400多人，回落至150人左右。危殆及嚴重病人也由100人減至60人。因此，派往亞博館及北大嶼山醫院香港感染控制中心的醫護，將會陸續返回醫院工作。