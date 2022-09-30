黎智英獄中確診新冠　今未能出庭　法官：審訊如期進行

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。其中黎及3間公司不認罪，已排期在12月1日開審，並於今（30日）在高院進行第2次案件管理聆訊。庭上透露，黎智英因健康問題，沒有被押解出席聆訊，只由大律師代表。法官表明審訊會如期進行，無論如何不會批准任何押後申請，並將會另訂日期作審前覆核。有法律界人士透露，黎智英早兩日確診新冠肺炎，現正在院所醫院內隔離當中，所以未能親自出庭，其身體狀況正常，並無大礙。據悉，倘確診7日後檢測證無染疫，便可重新出庭。

今日的聆訊中，法官要求控辯雙方於11月1日或之前，將同意事實交予法庭；辯方如有任何法律爭議，亦須於該日或之前提出。控方另須於11月17日呈交開案陳詞。審訊會在12月23日聖誕前夕起暫停，至明年1月3日重新開始。此外，法官提到在前日（28日）有關黎智英圖阻警方查手機資料的司法覆核上訴聆訊中，警方代表大律師曾表示有關上訴結果或會影響本案審訊。法官強調，不會容許審訊因任何原因押後，律政司回應稱無意申請押後，又透露或會尋找專家證人，講述有關美國實施制裁的行為。辯方則希望控方盡快披露審訊時會依賴的證據，並稱黎智英現時正另覓御用大律師「出戰」。

案中共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該兩人的案件暫定於明年1月12日提訊；餘下的分別是黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平）。其中張劍虹等6名高層，早前已表明會認罪，法庭已排期在11月22日早上正式聽取6人答辯。黎及3間公司不認罪，案件12月1日開審，預計審期30日，該案不設陪審團，並由3位國安法指定法官審理。

現年74歲的被告黎智英與該6名高層及3間公司，同被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。黎智英另單獨被控兩項涉及勾結外國的罪行，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

案件編號：HCCC51/2022