涉拖欠工程公司尾數　梁振英老婆捲錢債糾紛　押明年2月底訊

前行政長官梁振英老婆梁唐青儀疑捲入民事錢債糾紛！由她擔任發起人及贊助人的非牟利機構「齊惜福」，被指拖欠工程公司逾37萬元工程費尾數，該工程公司分3案入稟小額錢債審裁署，追討「齊惜福」逾21萬港元尾數及訟費。3宗案件今日(30日)在小額錢債審裁處提堂，暫委審裁官紀順治將3案合併處理，並押後至明年2月28日再訊，以待雙方有足夠時間準備陳詞，解釋本案是否涉及「訴因分割」，若屆時審裁官裁定3案源自同一事件，將影響申索金額，變相申索人最多只能追討7.5萬港元。

申索人是「意建築師有限公司」(I Architects Limited)，被告人「齊惜福」(Food For Good Limited)。據申索人在申索書指，被告人自2021年1月18日起，委託申索人在長沙灣麗閣邨麗薇樓一地舖進行電力、冷氣和裝修工程，3項工程合共收費728,130港元。所有工程於2021年8月26日完成，但被告人未有支付尾期款項合共372,560.5港元。申索人在去年11月至今年2月期間，分3次入稟追討尾數，由於小額錢債審裁署每次只會處理不超過75,000港元的金錢申索，故申索人現時合共只追討217,220港元款項及相關訟費，當中的差額則放棄追討。

小額庭今天就本案作案件管理，被告人早前在文件冊已提出，認為本案牽涉「訴因分割」，今天再補充指3宗入稟均與電力供應有關，而供電系統屬「後加項目」，已包含在牽涉約200萬港元金額的主合約內，也是主合約列明的工作內容之一，而非獨立項目或獨立合約，因此3宗入稟應被視為同1項申索。申索方則指，3宗入稟牽涉3個不同事件、不同日期、不同工程，連工作的師傅也不同，因此應分開計算，但申索方明言不打算在區域法院追討，希望留在小額庭處理本案。裁判官將案押後12周，讓雙方準備書面陳詞和回應，下次提訊時再就該議題聽取口頭補充，法庭或會即日作出裁定。

案件編號：SCTC 39015/2021, 3792/2022, 5032/2022