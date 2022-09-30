童樂居虐童案　25歲前員工認8罪囚4個月19周

《東網》早前率先獨家報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒案，至今共有34名女職員被起訴及提訊。早前先後有5名被告認罪，其中3人分別被判囚4個月至5個月8周，餘下2人中的1人今（30日）於九龍城法院被判囚4個月19星期。署理主任裁判官黃雅茵斥被告把己身責任諉過於公司文化及風氣，實是自己放棄了專業及操守，做出極端錯誤的行為，更沒有坦然面對自己的責任，法庭需要給予兒童照顧者一個明確訊息，讓他們知道犯事的嚴重後果，判監為合適的刑罰。

認罪被告傅悅朗（25歲）昨承認8項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今被判囚4個19星期。控罪指她於2021年11月29日至30日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」，故意襲擊、虐待或忽略1歲男童K、AK、AL、AM及另外4名身份不詳的兒童。案情指被告於控罪所列2天，為阻8名孩童從嬰兒床上站起，而拳打、掌摑、拉扯他們，或直接將他們推跌。認罪被告中，只餘被告李佩貞尚未判刑，她被還押至10月14日量刑。

裁判官判刑指，案中8名受害幼童皆因家庭的特殊需要才由社署轉介予童樂居照顧，幼童照顧者的角色實非常重要，應當給予幼童照顧及愛。從8次事件中，受害幼童身處狹窄床上被襲，他們並沒有能力躲避或對施襲原因有所認知，亦存在或因而撞到床邊等風險。而被告的行為不僅一次向幼童施襲，即使幼童已平靜下來，但被告仍向該些幼童施予進一步體罰，可見被告並非全然為工作需要而以暴力懲罰該些幼童。裁判官續指，即使有需要阻止幼童攀爬床邊欄杆，必定有較溫柔的方法，並非以粗野手段處理，若被告不能以暴力以外的方式處理，其專業及操守並不適合於幼童照顧的工作。而被告擁有照顧幼童的專業資格及經驗，定會知道其行為會為幼童帶來痛楚及傷害，但被告罔顧幼童的福祉，只欲責罰幼童，更不介意在其他幼童眼前施襲，行為罔顧法紀，為案中加重刑責的因素。裁判官就8項控罪分別以9星期至6個月作為量刑起點，考慮被告認罪等因素，最後判被告入獄4個月19星期。

案件編號：KCCC 1886/2022