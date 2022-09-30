今增4023確診　輸入佔213宗　另多8患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定，衞生署衞生防護中心公布，今日(30日)本港新增4,023宗確診個案，包括3,810宗本地個案，以及213宗輸入個案。醫管局則新增8宗確診病人在公立醫院離世，死者分別是5男3女，年齡介乎64至96歲，當中一人為院友，而死者當中，1人已打3針，另外2人無打針紀錄。第5波截至目前累計9,948名新冠死者。

院舍方面，新增7間院舍出現個案；涉及3間安老院舍及4間殘疾院舍，分別是安嶺護老院、惠心護老院有限公司、康栢健護理院、東華三院戴東培日間活動中心暨宿舍、香港耀能協會盛康園、柏齡護理院，以及蕙蘭之家。上述院舍共有7名院友及1名職員染疫，故有39名院友及1名職員列為密切接觸者，需要接受檢疫。

學校方面，共有316間學校呈報共405宗個案，涉及342名學生及63名職員；個案分別來自64間幼稚園幼兒中心、131間小學、115間中學、及6間特殊學校。另外，有4間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。另外，變種株的個案持續有升勢，根據衞生署公共衞生化驗服務處於9月21至27日收到的樣本中，懷疑是Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系的樣本，7天移動平均比例分別佔約3.6%及87.9%。