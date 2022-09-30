8月零售業銷貨額數字錄286億元　按年微跌0.1%

政府統計處今日(30日)發表最新零售業銷貨額數字，今年8月零售業總銷貨價值的臨時估計為286億港元，較去年同月微跌0.1%。而今年7月零售業總銷貨價值的修訂估計則較去年同月上升4.1%。與去年同期比較，今年度首8個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.5%。政府表示，在高比較基數的影響下，零售業總銷貨價值在8月按年些微下跌。

今年8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.1%，該月零售業網上銷售價值的臨時估計為26億港元，較去年同月上升21.3%。今年7月零售業網上銷售價值的修訂估計則較去年同月上升8.4%。與去年同期比較，今年首8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升21.7%。至於扣除其間價格變動後，今年8月零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌2.9%；今年7月零售業總銷貨數量的修訂估計則較去年同月上升1.1%。若與去年同期比較，今年首8個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌4.5%。

若由高至低分析，今年8月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌1.0%。其次為電器及其他未分類耐用消費品，下跌3.0%；百貨公司貨品則下跌11.3%；服裝亦下跌7.4%；藥物及化妝品僅下跌0.2%；傢具及固定裝置更下跌8.5%；書報、文具及禮品亦下跌17.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌12.7%；中藥下跌3.4%；以及眼鏡店下跌8.7%。