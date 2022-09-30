趁智障姨仔午睡摸下體　地盤工認非禮罪還押

地盤工人今天在西九龍裁判法院承認，今年4月趁輕度弱智的姨仔睡覺時觸碰她的私處。他今認非禮罪，辯方求情指被告妻子現正懷孕1至2周，十分擔心被告的情況，冀法庭可判非即時監禁刑罰。裁判官香淑嫻明言案情嚴重，刑期不會短，下令還押被告以索取背景報告、心理報告及事主的創傷報告，再於10月21日判刑。

34歲匿名被告代號「SWH」，被控於2022年4月27日，在新界葵涌石籬(二)邨某單位內猥褻侵犯女子X。案情指案發當日下午，事主X在自己的房間睡午覺，她聽到一些聲音後驚醒，見到被告與她面對面，並用手隔着內褲觸碰她的下體，X表達抗拒，被告便離開了房間。X同日將事件告知庇護工場的社工，由社工報警揭發事件。

辯方求情指，案發過程只有1秒，事主叫「唔好」後被告已立即停止，加上被告只是隔着衣物觸碰事主的外陰，冀法庭考慮被告妻子曾經流產，最近終於成功懷孕，希望法庭讓被告全程陪伴妻子安胎和生產，考慮判社會服務令。惟裁判官明言案情十分嚴重，拒絕為被告索取社會服務令報告。裁判官又批評被告明知事主是精神上無行為能力人士，幸好事主懂得拒絕，最終下令將被告還押。

案件編號：WKCC 1268/2022