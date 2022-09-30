外傭每月最低工資上調至4730元　僱主可選擇津貼代替膳食

政府今日（九月三十日）宣布，本港外籍家庭傭工(外傭)的「規定最低工資」將調高百分之二點二，由現時每月4,630港元增加至4,730港元。此外，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。該膳食津貼將由現時每月不少於1,173港元增加23港元至不少於1,196港元。新的「規定最低工資」及膳食津貼水平將適用於明日(1日)起簽訂的所有外傭合約。

政府表示，會定期檢討外傭的「規定最低工資」。在今年的檢討，按既定的機制，當局仔細考慮了香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及本港的短期經濟前景，包括新冠疫情所帶來的影響。在考慮上述因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，政府決定調整「規定最低工資」水平。政府亦檢視了代替免費膳食的膳食津貼，並決定提高有關津貼。

在今日或之前按現時每月4,630港元的「規定最低工資」和每月不少於1,173港元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月28日或之前送抵入境事務處處理。