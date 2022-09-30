肩頸痛卻按私處　中醫非禮女病人罪成囚1年

中醫師替肩頸痛的女病人做跌打按摩時，以診斷出女方下身有宮寒等毛病為由，自作主張將療程「加碼」，但過程中用手指觸碰女方的陰毛、陰唇及將手指插進陰道。他否認非禮罪受審，今日（30日）在觀塘裁判法院被判罪成。裁判官直斥被告的行為侵犯事主的身體及尊嚴，違反醫師及病人之間的誠信，毫無減刑因素，刑罰要能夠安撫公憤、事主及其親友的情緒。最終判處被告即時監禁1年。

涉案中醫師曾廸民（37歲），被控於2021年4月19日，在觀塘滙景廣場一間中醫藥中心非禮27歲女子X。裁判官裁決時指，X的證供清晰明確，能夠說出被告在不同階段的按摩手法及她的感受，被盤問時亦毫不動搖，態度持平。雖然辯方批評X的證供不合理，指X是有學識的女性，但遭受性侵卻無即時求救。裁判官認為辯方批評流於表面，並形容X在庭上表現出是一名端莊斯文、不輕佻浮躁的女子，加上遭受性侵的可能反應是驚慌失措，故此「不完美的反抗」亦屬合理，與學識多寡無關。

裁判官續指，X在過程中雖無大呼大叫，但能夠控制身體，如收緊臀部及將身體向上縮開，以阻止被告繼續性侵，以及X多次曾質疑被告「有冇必要咁樣」，情況合理。辯方又批評X在療程後表現正常，同意預約下一次的治療。裁判官對此表示，X為了盡快離開以報警，才答應被告會預約治療，況且X僅是口頭應承，從未自投羅網再步入涉案醫館。最終法庭裁定被告罪成。辯方求情指，被告已婚，育有2名兒女，將來會接受中醫業的紀律聆訊，事業將受到打擊。

案件編號：KTCC 346/2022