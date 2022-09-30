補習老師涉4度非禮女學生　押後10.31裁決

補習教師涉嫌於去年1月至今年元旦日，4度為相識數年的15歲女童在家補習時非禮對方，包括拍大腿及伸手入褲觸摸臀部。他否認4項猥褻侵犯罪，案件今天（30日）在粉嶺裁判法院續審。控方今早完成舉證後，裁判官裁定表證成立，之後被告選擇不作供及不傳召證人。在辯方完成結案陳詞後，裁判官陳炳宙把案件押後至10月31日裁決，期間被告以原有條件保釋。

48歲被告吳慶龍，被控於2021年1月某天，在香港青衣翠怡花園某單位猥褻侵犯女童X，以及於2021年12月4日、12月31日及2022年1月1日，在香港新界荃灣愉景新城某單位猥褻侵犯X。其中1項控罪的日期由2021年12月11日修訂為12月4日，因女童於接受盤問時同意她記錯了日期，並指出應為12月4日發生。

女童X接受辯方大律師盤問時，同意在涉案事件後，她仍如常與被告聯絡，她與被告的WhatsApp對話中，亦沒有表達不滿。X同意被告的教學方式互動，過程輕鬆。辯方大律師指被告在抱起X時有可能誤碰她左胸側，X就指她感到遭被告壓住，不可能是誤碰。另外X亦不同意被告用手指「篤」她胸側是教學目的，指被告可以「篤」自己，亦不同意被告拍她大腿和臀部，是叫她專心和鼓勵她。對於沒即場表達不滿，X表示「佢係老師嚟㗎喎，我唔知點講」，亦指直斥其非會感尷尬。

案件編號：FLCC 736/2022