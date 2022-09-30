大嶼山保育基金新批出13項目　涉及金額約3300萬元

港府早於2018年公布設立大嶼山保育基金，以推動和支援大嶼山保育工作。土木工程拓展署可持續大嶼辦事處今日(30日)公布，大嶼山保育基金2021/22年度共批出13個項目，涉及總金額約3,300萬港元。新一輪獲批項目包括一個在二東山爛頭營的保育管理協議項目、9個研究，以及3個教育和參與項目，涵蓋動物生態、兩棲動物、溪流生態、濕地功用、昆蟲生態、農業歷史和棚屋文化。

大嶼山保育基金2021/22年度批出的項目包括二東山爛頭營的保育管理協議項目，由香港中文大學主辦；另外又有多個研究項目，例如水牛在大嶼山生物多樣性保育中的角色、梅窩農業實踐及社會史初探、昂坪雲霧茶傳奇等；教育和參與項目則包括大澳棚屋文化教育計劃、富甲大嶼 濕地生態推廣教育計劃等。

大嶼山保育基金自2020年成立以來，共批出了31個項目，涉及金額約8,800萬港元。透過落實這些保育項目，大嶼山保育基金旨在提高社區對大嶼山保育的意識，並促進社區人士參與實踐保育理念，營造可持續的優質生活環境。大嶼山保育基金總額10億港元，用作資助合資格機構和專上院校進行研究及教育和參與項目，或與地區人士及土地擁有人合作推展大嶼山的保育及相關項目。