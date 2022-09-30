與14歲女童性交致對方染性病　無業青年認罪判感化1年

25歲無業青年被指前年於交友程式認識一名14歲女童後，先後8度相約女童到其家及酒店性交，最後一次更要求女童參與3人性交。女童其後告知他染上性病，他卻稱不會負責，更稱女童因謊報年齡而不會得到警方幫助。女童最後把事件告知年長友人，事件才被揭發。該青年早前在九龍城裁判法院承認8項非法性交罪，今天（30日）被判接受12個感化。

被告陳輝豐（25歲）報稱無業，承認於2020年12月至2021年8月間，8度與只有14歲的女童X性交。辯方求情指被告直至被捕前，他並不知道X未滿16歲，而被告獲家人及親友支持，希望法庭輕判。裁判官判刑時指控罪嚴重，但考慮到被告認罪，且其感化報告顯示他對自己的行為有深切反省及後悔，遂採納報告建議，判被告接受感化，被告並須就工作、住宿、參與輔導及或治療等方面遵從感化官指示。

案情指X與被告於2020年6月透過交友程式認識，及後並相約外出會面，期間X曾7度往被告家中，與被告性交，部分事件更沒有使用避孕套，X亦曾替被告口交。於去年8月，X在被告要求答應參與3人性交，並在同月18日應約往一酒店與被告會面，當時房內已有1名身穿內衣的金髮女子，被告戴着同一個避孕套與X及金髮女性交。X在2日後感不適求醫，證實染有念珠菌、滴蟲等。

案件編號：KCCC 1081/2022