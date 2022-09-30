10.6僅鬆綁酒吧每枱人數　業界斥有前無後　促延長營業時間

港府將於下周四(10月6日)放寬社交距離措施，包括酒吧每枱由可坐最多4人增至6人，但酒吧業界對放寬卻大感失望。香港酒吧業協會主席錢雋永今日(9月30日)向《東網》坦言，業界對於港府僅公布放寬人數上限「真係失望」。他透露，受快測要求及營業時間所限，業界的生意額大受打擊，現時生意額僅回復正常時期的7成。過去疫情2年半間業界曾停業400天，「因為疫情嚴峻，要我哋共度時艱係絕對理解」，但港府早前調整海外人士入境檢疫安排，由「3+4」改為「0+3」，意味政府對本港控疫充滿信心，而本港亦有條件進一步復甦，「先會決定實施『0+3』放啲人入嚟，如果係有信心復常點解唔畀酒吧都一齊復常」？

錢雋永又質疑「政府做事有前無後」，他指年輕旅客到港後即使想體驗夜生活，卻仍要受多種條件所限，予人感覺「原來所謂復常係最多玩到(凌晨)兩點」，他批評港府標籤酒吧業界，反問「咁係咪即係香港日頭就好安全，但夜晚就好危險，剩係去酒吧先咁危險？」他強調，新加坡及台灣早已回復當地的夜生活，港府堅持設限「等於話畀人知香港已經唔係一個開放嘅國際都會，咩都要限制，咁樣旅客一定唔會嚟香港」！他期望港府盡快讓業界「同社會一齊復常」，不應再設限。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁亦對當局僅放寬每枱人數限制感失望。他說業界最需要而一直爭取延長營業時間，但當局一直未有正面回應，亦沒提供數據解說，「不明白延長多幾個鐘有幾多風險」，而食肆酒吧內的現場表演活動等仍未鬆綁，梁說港府根本不了解業界需要，措施對他們的作用有限，又說「0+3」檢疫措施後，相信市民外遊飲酒玩樂，削於本地的消費力。