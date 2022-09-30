多65廈納強檢　包括北角清華大廈及沙田榕翠園等

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(9月30日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(10月1日至2日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.馬鞍山海栢花園2座

2.馬鞍山海栢花園1座

3.深水埗匯璽3座(3A及3B)

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔運頭塘邨運亨樓

2.黃大仙沙田坳邨和田樓

3.長沙灣蘇屋邨荷花樓

4.葵涌新葵興花園A座

5.藍田康雅苑桃雅閣

6.大埔太和邨居和樓

7.將軍澳慧安園2座

8.觀塘安泰邨居泰樓

9.將軍澳怡心園2座

10.牛頭角彩霞邨彩月樓

11.馬鞍山錦英苑錦良閣

12.觀塘安達邨仁達樓

13.觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

14.葵涌荔欣苑荔釆閣

15.東涌藍天海岸影岸‧紅A座

16.粉嶺華明邨禮明樓

17.油塘高怡邨高遠樓

18.大圍景田苑恆心閣

19.薄扶林華富一邨華信樓

20.元朗溱柏2座

21.青衣灝景灣9座

22.屯門美樂花園8座

23.元朗Grand Yoho 9座

24.沙田樂景街11號榕翠園

25.大圍雲疊花園5座

26.將軍澳健明邨健晴樓

27.觀塘順利邨利恒樓

28.青衣綠悠雅苑2座

29.葵涌石籬二邨石廣樓

30.香港仔田灣邨田澤樓

31.薄扶林寶翠園6座

32.荃灣梨木樹邨6座

33.銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑 1座

34.屯門大興邨興泰樓

35.元朗朗屏邨賀屏樓

36.筲箕灣筲箕灣道35號麗灣大廈

37.柴灣新翠花園3座

38.香港仔福群大樓A座

39.長沙灣麗翠苑麗楊閣

40.橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓

41.橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓

42.屯門欣田邨逸田樓

43.葵涌寶梨街8號怡峰苑悅峰閣

44.荃灣寶石大廈1座

45.大角咀維港灣1座

46.青衣長康邨康順樓

47.油麻地窩打老道1A至1J號 華德大廈

48.將軍澳欣明苑欣松閣

49.灣仔莊士敦道25至33號長康大廈

50.青衣海欣花園1座

51.馬鞍山福安花園2座

52.柴灣樂軒臺3座

53.馬鞍山聽濤雅苑8座

54.藍田康栢苑欣栢閣

55.柴灣華廈邨華欣樓

56.馬鞍山曉峯灣畔2座

57.鰂魚涌太古城景天閣

58.將軍澳將軍澳廣場3座

59.將軍澳都會駅3座

60.北角清華街11A至15號清華大廈

61.將軍澳峻瀅3座

62.鴨脷洲利東邨東興樓