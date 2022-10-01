政Whats噏：說好故事憑軟實力　陳亨利有2大法寶

政商界近日積極跳出香港，向世界說好中國故事，講好香港故事。香港紡織業聯會會長陳亨利（Henry）就希望透過時裝及漁業2大法寶，嚟達到呢個目標。

Henry認為時裝係軟實力，指近年韓國東大門時裝周就令到國際注目，佢認為彼邦嘅做法值得參考，佢建議喺前海設「時裝品牌區」，打造大灣區版「東大門」，招攬世界各地嘅服飾品牌進駐，成立區域總部，打造集文化、服飾同品牌於一身嘅時尚主題區，吸引世界各地嘅人嚟購物、打卡，屆時中國、香港知名時裝品牌、初創品牌，新晉設計師，都可以藉呢個「跳板」，向全國、全世界嘅遊客銷售，讓佢哋感受到國家文化嘅軟實力。Henry又建議以深水埗作為據點，讓本港設計師可集中發展。

Henry又提到，唔少中國品牌都做得好好，港企與內企應併船出海走向國際，可以話係商機無限。佢認為，科技除咗可研發出更貼合消費者需要嘅產品，更改變銷售模式，讓產品由廠商生產後，直接寄到消費者手中，減省鋪租、人手、時間等成本，為消費者提供性價比高嘅產品。

另外，原來Henry不但代表紡織業界，仲係香港遠洋漁業協會會長。佢坦言自細與太平洋島國結下不解之緣，現時喺太平洋更有百多艘船，主要捕撈吞拿魚，供應美國及日本等國。佢形容，遠洋漁業有如橋樑，連結島國民間外交，建議太平洋島國嘅年輕人到內地讀大學，同時鼓勵內地漁農業及航運業學生前往島國實習，培養人才同時，增加兩地交流，說好中國及香港故事。