城規會修訂掃管笏大綱圖　供懲教署宿舍重建

​城市規劃委員會修訂掃管笏分區計劃大綱核准圖，修訂項目主要涉及把位於康輝路的一幅土地由「政府、機構或社區」地帶和「綠化地帶」改劃為「政府、機構或社區(1)」地帶，並訂明最高建築物高度限制為主水平基準上90米，供現有低層懲教署已婚初級職員宿舍重建。

城規會亦同時修訂圖則的《註釋》及《說明書》以反映上述修訂，並適當地更新各用途地帶及規劃區的一般性資料。載有修訂項目的掃管笏分區計劃大綱草圖編號S/TM-SKW/14，現置於城規會秘書處；規劃資料查詢處；屯門及元朗西規劃處、屯門民政事務處及屯門鄉事委員會，讓公眾於辦公時間內查閱。

任何人士可於11月30日或之前，就有關修訂向城規會秘書作出書面申述。打算作出申述的人士宜參閱城規會規劃指引編號29B「根據《城市規劃條例》提交及公布申述、對申述的意見及進一步申述」。申述人如沒有根據城規會規劃指引編號29B提供全名及香港身份證/護照號碼的首4個字母數字字符，則有關申述會視為不曾作出；及城規會秘書處保留權利要求申述人提供身份證明以作核實。