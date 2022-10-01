上半年冰毒檢獲量飆3.17倍　毒品快餐車冚之不盡

毒品案掃之不盡，足見毒品市場對黑幫及販毒集團帶來何其龐大的利益。根據資料，今年上半年警方錄得的嚴重毒品案有683宗。海關與警方進行的打擊毒品行動中，上半年共檢獲227公斤海洛英，較2021年同期的175公斤，多出52公斤，增幅29.7%；而「冰」毒則檢獲1,044公斤，較去年同期的250公斤，增加794公斤，激增3.17倍。不法分子疫情下多利用海路將大批毒品走私入境，把毒品儲存到偏僻貨櫃場，待適當時候拆貨分貨，繼而利用毒品快餐車等方法速遞到買家手中。

執法部門上半年破獲的毒品案中，不乏涉及市值逾億元，例如警方6月在深井汀九一個露天停車場截查一客貨車，檢獲約3億元懷疑可卡因，拘捕車上一男；5月警方在屯門搗破一毒品儲存倉，檢獲約2.32億元「冰」毒，拘捕一男，據悉他是黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」趙俊名的手下；海關3月在墨西哥抵港的變壓器及工業用避震膠內，起出逾4億港元「冰」毒拘捕2人。

除了「食大茶飯」外，本港破獲更多的是毒品快餐車這類「米碎」。今年9月，警方在葵青路截獲一私家車，搜出3萬元「冰」毒及K仔，男司機被捕；同月，警方在馬鞍山路截獲私家車，搜出3萬元霹靂可卡因及「冰」毒，男司機、女乘客及一提貨女子被捕。8月警方在馬鞍山路邊一私家車搜獲近2.8萬元可卡因，男司機落網；同月警方在黃大仙截獲毒品快餐車，檢5.3萬元K仔及可卡因，兩男就逮。