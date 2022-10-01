郵輪棄港赴星洲　撤公海遊熔斷已太遲

政府疫後復常措施歎慢板，有原本以本港為母港的郵輪失望遷往新加坡後，港府昨日終決定下周四（6日）取消郵輪「公海遊」熔斷機制，旅遊業界歡迎措施，但指短期內未必有郵輪可重投本港。香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，取消郵輪熔斷機制是好消息，但船公司一早已編配郵輪航期，不少正服務其他國家的郵輪，例如皇家加勒比遊輪的海洋光譜號已到新加坡營運至2024年首季，即使郵輪公司會考慮本港公海遊的吸引力，並研究調動郵輪來港，但最少需時2至3個月。

葉慶寧表示，海外多國及地區已放寬入境限制，郵輪已可穿州過省，本港至今只能公海遊，吸引力存疑，促請政府盡快推出放寬入境檢疫措施，令本港成為亞洲郵輪航線其一停泊點，「不要忘記香港」。至於會否有郵輪公司調動船隻參加本港公海遊，他估計相關公司亦要看其他地區的預訂情況，才會決定是否調動。

旅遊業議會主席徐王美倫則表示，港人一直對公海遊有興趣，相信只要一有郵輪來港，便有人預訂行程，不過，公海遊的毛利有限，估計郵輪旅遊復甦始終要靠國際級航線。她期望政府能提供優惠，吸引外國郵輪來港，尤其令國際航線途經香港，才對郵輪業務起到幫助。